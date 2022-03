Altopiano: bosco prende fuoco, morte decine di animali

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella giornata di ieri, nella frazione di Stoccareddo, è divampato un incendio a causa di un abbruciamento di sterpaglie. Il rogo ha interessato un’ampia area boschiva sopra l’abitato, con siccità e vento che hanno favorito il diffondersi delle piante. Le case non sono mai state a rischio, ma decine di animali (caprioli, volpi, tassi, cervi) hanno perso la vita. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I pompieri di Asiago sono intervenuti alle 11 di ieri mattina. Mentre si inoltravano nel bosco spegnendo i focolai, hanno visto le tante carcasse di animali, morti prigionieri delle fiamme o soffocati dal fumo. Le operazioni di spegnimento non sono state facilissime, visto che la zona interessata dall’incendio era impervia: i vigili del fuoco di Asiago hanno chiesto ai loro omologhi di Thiene di intervenire con l’elicottero, attivatosi verso le 13; nel frattempo, le squadre della protezione civile hanno allestito una vasca sopra un’altura, permettendo all’elicottero di pescare acqua. Dopo una cinquantina di lanci d’acqua, l’incendio è stato circoscritto, ma a ieri sera non era ancora stato domato. Sul posto anche i carabinieri forestali per cercare di quantificare i danni.