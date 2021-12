Alto vicentino: vandali scatenati si accaniscono contro le auto

Serie di atti vandalici a San Vito di Leguzzano. Dei non ancora identificati malviventi si starebbero accanendo contro gli abitanti di via Cesare Battisti i quali, non disponendo di garage, sono costretti a parcheggiare lungo la strada. Pneumatici squarciati, chiodi posizionati sotto le gomme, cofani e fiancate delle auto sfregiate. Almeno sei i casi di danneggiamento segnalati nelle ultime settimane, anche se potrebbero essere molti di più. Alcuni hanno già denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Schio e avviato le indagini per individuare i responsabili. Si sta pensando all’installazione di sistemi di videosorveglianza; intanto il vicinato sta cercando di monitorare l’area.