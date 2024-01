ALTO VICENTINO – Spaccio, atti persecutori ed estorsione, arrestato un 38enne

Dovrà scontare la pena complessiva di oltre 5 anni, il cittadino di nazionalità albanese L.B. 38enne dimorante a Piovene Rocchette, già in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio scorso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia a seguito di un cumulo pene concorrenti conseguenti a condanne definitive per reati di spaccio di stupefacenti, atti persecutori ed estorsione, commessi a Thiene, Schio e Piovene Rocchette, tra gli anni 2020 e 2022.

L’uomo si era reso protagonista negli anni di reati afferenti violazioni della legge sugli stupefacenti e, in ultimo, nel dicembre del 2022, nel corso di un’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per medesimi reati, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso

presso la propria abitazione di Piovene Rocchette di un etto di cocaina, motivo per il quale veniva anche tratto in arresto nella flagranza del reato.

Per l’arrestato, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Vicenza con fine pena previsto per luglio 2028.