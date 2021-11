Alto Vicentino: Posina e Laghi senza copertura telefonica

Situazione difficile nelle vallate di Posina e Laghi: i due comuni infatti sono rimasti senza copertura telefonica. I cellulari non prendono più a causa di un malfunzionamento e i residenti sono in difficoltà, problema non da poco per località montane dove i cittadini, soprattutto gli anziani, hanno bisogno di poter comunicare con la valle. Il problema è che la maggior parte degli abitanti ha un contratto con Vodafone, ma il gigante della telefonia non può intervenire perché le centraline sono controllate dalla Tim. Lo riporta il Giornale di Vicenza.