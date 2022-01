Alto vicentino – perseguita l’ex e gli danneggia l’auto con un rastrello: 23enne denunciata

I carabinieri della stazione di Schio hanno denunciato una cittadina di Velo d’Astico classe 1999 per atti persecutori e danneggiamento. La giovane infatti, dal mese di luglio, ossessionata da una relazione con un cittadino scledense conclusasi poco tempo prima, aveva iniziato a perseguitare l’uomo, con atti sia verbali che sui social, creando diversi profili fake. In settembre poi, la donna aveva danneggiato l’auto dell’uomo con un rastrello, attivando la Procura di Vicenza. La donna è stata quindi denunciata dai militari ed è ora in stato di libertà in attesa di condanna.