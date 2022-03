Alto vicentino: incidente sul lavoro, 58enne muore trafitto da un pezzo di metallo

Nel pomeriggio di ieri, a Marano Vicentino, un pensionato di 58 anni, Arturo Natoldi, residente in paese, è stato vittima di un tragico incidente sul lavoro. Mentre lavorava del materiale metallico, un pezzo l’avrebbe trafitto mortalmente al torace. Inutile l’intervento dell’ambulanza del Suem e dell’elisoccorso. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’incidente è avvenuto verso le 17 alla Bomar Engineering. L’azienda è specializzata nella produzione e vendita di macchine e attrezzature per panifici, pasticcerie e pizzerie. Natoldi era sul posto in quanto cognato del titolare, Simone Bottene, e sarebbe andato sul posto per fare una lavorazione per proprio conto. Al momento dell’incidente era solo: è stato trovato poco dopo con il pezzo di metallo nel petto. Il titolare della Bomar, Bottene, non ha voluto rilasciare dichiarazioni per il momento: i carabinieri sono rimasti per diverse ore a parlare con lui e con il personale della ditta.