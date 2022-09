ALTO VICENTINO – Entra in un giardino e ruba un portafogli, denunciato 36enne

I Carabinieri della Stazione di Malo, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato un cittadino italiano, L.A. 36 enne, per furto consumato nelle pertinenze di

un’abitazione.

Nei fatti, il 7 settembre scorso, alla locale Stazione Carabinieri, un cittadino maladense

ha denunciato il furto subito del proprio portafogli. In particolare, dalla denuncia emergeva che, il

pomeriggio del giorno precedente, un soggetto si era introdotto abusivamente nel giardino di

pertinenza dell’abitazione del denunciante ed aveva asportato un portafogli contenente la somma contante di circa € 30,00.

Le indagini condotte dai militari della locale Stazione Carabinieri consentivano di identificare

l’autore del furto, rimettendo le risultanze investigative alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e

che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad

indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza

irrevocabile di condanna.