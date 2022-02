Alto vicentino: denunciati da un loro ex cliente, due giovani nei guai per spaccio

I carabinieri di Schio hanno denunciato in stato di libertà per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini, uno scledense e uno thienese, rispettivamente del 2000 e del 1997, accusato di estorsione e si spaccio di sostanze stupefacenti. A denunciarli proprio uno dei loro ex clienti, che nel periodo tra luglio e ottobre dell’anno scorso era stato obbligato, per pagare alcune dosi di marijuana, a consegnargli uno scooter e due smartphone.

Le indagini dei carabinieri hanno portato i militari a rinvenire uno dei due telefoni e il ciclomotore nella casa di uno dei due, oltre ad alcuni documenti d’identità della vittima e quasi 10 grammi di marijuana.