ALTO VICENTINO – Cade in un burrone con la moto da cross, ferito un giovane

Poco dopo le ore 15 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Paladini, a Schio, per soccorrere un giovane finito fuoristrada con una moto da cross e poi caduto in un burrone finendo nell’alveo di un torrente, rimanendo ferito.

Il crossista era in compagnia di altri motociclisti e, dopo essere caduto con la moto qualche metro sotto il piano stradale, è precipitato nel burrone per oltre 20 metri.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Schio hanno raggiunto il giovane sul fondo del precipizio e vista l’impossibilità di operare con l’elicottero, dopo la stabilizzazione dei sanitari è stato caricato su una barella e recuperato con tecniche speleo alpino fluviali.

Il ferito una volta raggiunto il piano stradale è stato portato fino all’elicottero di Verona emergenza che l’ha trasferito all’ospedale di Borgo Trento della città scaligera. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 17.