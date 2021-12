Altavilla: il cigno del comune sbranato da un predatore

Ad Altavilla, il cigno Calimero, voluto dall’Amministrazione comunale assieme alla sua compagna, Calispera, è stato aggredito e sbranato, probabilmente da una volpe, al laghetto del comune. La scoperta è avvenuta l’altra mattina, quando le guardie di Italcaccia sono andate a controllare lo specchio d’acqua, trovando il volatile morto sulle sue sponde. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Non è la prima volta che dei cigni vengono aggrediti nel laghetto: già due anni fa, una coppia di cigni neri, Giove ed Era, fu vittima di un predatore. Loro figlio, Mercurio, volò via in cerca di una compagna: il cigno è infatti simbolo di fedeltà e unione per tutta la vita, sicché ha bisogno di vivere in coppia. Per anni, questi uccelli sono stati l’attrazione principale dell’oasi, ma la loro riproduzione è molto difficile a causa delle tartarughe acquatiche, ree di uccidere i piccoli e predare le uova. Da un po’ inoltre si sono insediate le nutrie, che stanno popolando la zona.