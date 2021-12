Altavilla: doppio furto nella notte, è caccia al ladro

L’altra notte, nel giro di pochi minuti, due diverse aziende di Altavilla sono state colpite da una banda di ladri. Si tratta della “Ferramenta Vicenza”, in via Tagliamento, e della “Fercad”, in via Retrone. I carabinieri sperano di risalire ai colpevoli con le telecamere di videosorveglianza. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I malviventi avrebbero usato lo stesso modus operandi in entrambi gli stabilimenti, avvicinandosi ai loro obiettivi senza essere visti e forzando una porta. Una volta entrati, avrebbero arraffato tutto quello che potevano, scappando prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, portandosi via diversi attrezzi e numeroso materiale.

Secondo le stime fatte dalle vittime, la “Ferramenta Vicenza” sarebbe stata derubata di un valore intorno ai 4 mila euro; per la Fercad invece il danno è ancora da quantificare. Tempistica e modus operandi lascerebbero intendere che i due colpi siano stati effettuati dalla stessa banda.