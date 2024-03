Allerta meteo: Vicenza massima attenzione per le precipitazioni previste nella notte

Non si placa l’allarme maltempo a Vicenza e provincia. Vista la previsione di una nuova perturbazione notturna il Coc, Centro operativo comunale, che si è riunito nel pomeriggio in forma ristretta nella sede del comando di polizia locale cittadino, prolunga in via precauzionale il monitoraggio della città fino a domani lunedì 4 marzo

La parte più acuta delle precipitazioni è attesa tra la notte e la mattina quando, considerate le condizioni pregresse dei terreni, rovesci importanti e diffusi potrebbero causare problemi alla rete idraulica secondaria (fossi, fossati e rogge), in particolare nelle zone vicine al Retrone. Dalle 22 di questa sera due squadre del gruppo volontari della protezione civile saranno operative sul territorio

Rimane attiva per segnalazioni la centrale operativa della Polizia locale che risponde al numero 0444545311.

La segnalazione meteo di Arpav di oggi, infatti, riporta questa indicazione: “tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente significative, in particolare su pianura e zone prealpine”. Il bollettino di criticità emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, inoltre, colloca il territorio comunale di Vicenza nello stato di allerta meteo gialla (stato di attenzione), sia sul piano idrogeologico sia su quello idraulico.