Alla guida ubriaca fa un incidente: muore la passeggera di 30 anni, denunciata per omicidio stradale donna di 50 anni nel Vicentino

Nella tarda serata del 13 dicembre scorso, nel comune di Arsiero (VI), lungo la strada provinciale

350, si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita la 32enne Ingrid Dal Santo.

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale da parte dei carabinieri della Stazione di

Valdastico, è emerso che la conducente dell’autovettura Citroen C3 (B.B. classe 1972), con a bordo

la passeggera deceduta, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver invaso la corsia di pertinenza

opposta, si è scontrata frontalmente con un’altra autovettura che sopraggiungeva in quel momento, il cui

conducente rimaneva illeso.

All’esito degli accertamenti eseguiti emergeva che la conducente dell’autovettura che trasportava la

donna deceduta, si era posta alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite

consentito.

Pertanto, i Carabinieri, sulla scorta delle risultanze investigative raccolte, hanno deferito, in stato di

libertà, la donna alla Procura della Repubblica di Vicenza, per le ipotesi di reato di omicidio stradale

e guida in stato di ebbrezza alcolica.