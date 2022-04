Poco dopo l’alba, intervento dei vigili del fuoco in via Grancare Basse ad Arcugnano per delle piante finite su dei fili elettrici e sulla strada. I pompieri arrivati dalla sede centrale con il personale di prima partenza e l’autoscala, hanno rimosso le piante pericolante ripristinando la sicurezza della strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.