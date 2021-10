Al Vinitly la cantina degli orrori col Prosek

Per la prima volta in Italia viene mostrato il volto del Prosek croato che minaccia il vero Prosecco Made in Italy, il vino tricolore più venduto al mondo e fra i più imitati. Domani lunedì 18 ottobre dalle ore 9,30 dalla Coldiretti presso il padiglione 4 stand D3, ingresso Cangrande, la bottiglia del prodotto balcanico che ha chiesto il riconoscimento europeo verrà mostrata insieme ai “fratelli” che alimentano il mercato dei falsi vini tricolori, scovati nei diversi continenti.

La stanza degli orrori in bottiglia – spiega Coldiretti – al Vinitaly Special Edition è il racconto dal vivo di come la speculazione internazionale su nomi e simboli del Belpaese colpisca uno dei prodotti più importanti dell’export nazionale in un momento storico in cui, con la lenta uscita dall’emergenza Covid, l’Italia ha bisogno di tutte le sue risorse per agguantare la ripresa e ripartire tornando ai livelli pre pandemia.

Per l’occasione con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini verrà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Il Prosek e i suoi fratelli” con dati sul fenomeno dei falsi in bottiglia, gli esempi più clamorosi, gli errori dell’Unione europea su marchi, etichette e accordi internazionali fino alle contromisure possibili per difendere un settore vitale per il Made in Italy.

Le nuove tecnologie e la difesa delle produzioni italiane saranno al centro dell’incontro “Nuove frontiere della viticoltura e tutela del Made in Italy” promosso da Coldiretti in programma lunedì 18 ottobre alle ore 11 nella sala Argento del Palaexpo al piano -1, con la presenza, tra gli altri, del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del governatore del Veneto Luca Zaia, del segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, Riccardo Velasco, direttore del Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia Crea, Mario Pezzotti, presidente della Società italiana di genetica agraria, Riccardo Cotarella, coordinatore del comitato di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti, Attilio Scienza, professore dell’Università degli Studi di Milano, Gabriella De Lorenzis, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali di Milano.

Le prospettive dei mercati internazionali verranno, invece, trattate alle 14 sempre lunedì 18 ottobre nella sala Argento del Palaexpo al piano -1 nel convegno su “Il vino italiano alla prova della ripresa post Covid” (diretta streaming su www.coldiretti.it) con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronafiere, i produttori Francesco Ferreri, che è anche coordinatore del comitato di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti, Giorgio Polegato (Astoria), Francesca Moretti (Terre Moretti) Gianmaria Cesari (Umberto Cesari), assieme a un esponente dell’Ice e a buyers internazionali.