Domani sera “TEDx Noventa Vicentina” (diretta streaming dal Modernissimo)

Al via il 17 febbraio la prima edizione di TEDxNoventaVicentina dedicata al sapere che libera le menti.

L’evento è organizzato con la partnership di Confartigianato Vicenza e patrocinato dal Comune di Noventa Vicentina, dalla Provincia di Vicenza, dalla Regione Veneto e dal Parlamento Europeo.

Il sindaco Mattia Veronese: “L’Amministrazione ha creduto in questo progetto. Ricordo ai noventani e non solo, che nonostante il tutto esaurito registrato già da alcune settimane, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=B–H035pYis“.





Immaginate di essere prigionieri fin dalla nascita, incatenati in una caverna profonda e scura, e di non conoscere nulla del mondo ma solo ombre, proiezioni di ciò che è reale. Improvvisamente venite liberati, dal buio alla luce il passo è breve: all’inizio i raggi del sole vi accecano, la vista è fiaccata da anni di oscurità ma con il tempo riuscirete a guardare le cose per quello che sono, anzi sareste in grado persino di osservare direttamente il sole, la fonte di ogni cosa, chi ha prodotto le stagioni e gli anni e governa tutte le cose del mondo visibile, ne è la causa.

Fuor dall’allegoria di Platone la luce rappresenta il sapere, l’unica speranza che abbiamo per un futuro consapevole e libero da pregiudizi. Anche noi vogliamo contribuire ad illuminare le menti in un percorso che idealmente collega l’esperienza del più grande tra i filosofi greci ai moderni pensatori, anche quelli della porta accanto, che però sono in grado di mostrarci la via per uscire dalla “caverna”, dal torpore dell’ignoranza.

La prima edizione di TEDxNoventaVicentina si pone dunque un grande obiettivo: come nello stile di un evento TED, punteremo ad alzare lo sguardo per affrontare grandi temi e superare la barriera dell’ignoranza, rischiarando il buio per “Fare Luce” grazie alla conoscenza.

Venerdì 17 febbraio, presso il Cinema Famiglia di Noventa Vicentina, alle ore 20:45, sette tra professionisti, studiosi e cultori del sapere, presentati da Riccardo Fogo e Riccardo Mandruzzato, giovanissimi organizzatori del TEDxNoventaVicentina, calcheranno il palco per condividere con il pubblico presente, in meno di 20 minuti, la loro idea di “Fare luce”.

L’evento è organizzato da un gruppo di giovani tra i 18 e i 25 anni, tutti abitanti risiedenti nel territorio del basso vicentino.

Saranno presenti Emiliano Brajato e Alessandro Gelain. Entrambi sono professori di filosofia, il primo al liceo di Este e il secondo in quello di Noventa Vicentina.

Emiliano Brajato, appassionato di animazione giapponese e di culture orientali, oltre ad insegnare, ha collaborato per molti anni con la fondazione “Fratelli Dimenticati”per progetti umanitari nelle aree indo-nepalesi.

Alessandro Gelain è appassionato di teatro e cinema. Dal 2019 anima il podcast di filosofia più seguito in Italia: Mitologia. Le meravigliose storie del mondo antico. Ha anche pubblicato un libro per Sperling & Kupfer “Il re degli dei. Zeus e le divinità greche: le meravigliose storie del mondo antico” (2021).



Paolo Piffer, dottore in Psicologia della Comunicazione e in Scienze e Tecniche psicologiche, lavora dal 2010 con la Casa Circondariale Sanquirico, dove partecipa attivamente ai progetti di inclusione sociale di detenuti ed ex-detenuti. Donatore Avis, è anche un vegetariano e un ambientalista convinto, amante di tutti gli animali.

Fabio Grigenti, professore ordinario di Storia della Filosofia presso il FISPPA dell’Università di Padova, si occupa di storia delle dottrine scientifiche e delle macchine. È autore di diverse pubblicazioni sull’intelligenza artificiale e il pensiero umano: Existence and Machine (2016); Mente, cervello, intelligenza artificiale (2019) e il recente Le macchine e il pensiero (2021).



Angela Forin è musicologa e divulgatrice musicale, Dal 2010 coltiva l’arte della comunicazione in ambito culturale ed è l’autrice e creatrice di Musicologica.it. Il suo è un modo diverso di concepire e parlare di musica, l’arte forse oggi più diffusa al mondo e paradossalmente la meno conosciuta nella sua essenza e nel suo valore culturale.

Federico Monutti, più conosciuto come @storia_strade, un seguitissimo profilo Tik Tok da migliaia di follower, racconta la storia minore, quella delle insegne legate alle strade, ed unisce così la passione per il racconto e la ricerca con la sua professione di ingegnere specializzato nella progettazione stradale.



Federico Benuzzi è docente, divulgatore, attore e giocoliere. Ama contaminare gli ambiti e i saperi: pertanto il gioco d’azzardo svela l’analfabetismo matematico e la fisica si impara con la giocoleria strizzando sempre l’occhio ai temi civici e alla prevenzione dei rischi. É autore di La fisica sognante (2013); La legge del perdente (2018); Lo spettacolo della fisica (2021).

L’evento in teatro è sold-out, ma sarà possibile seguirci in diretta streaming su YouTube

(bit.ly/diretta-tedx).