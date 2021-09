Al Faber Box Paolo Nori presenta “Sanguina ancora”

Lo scrittore Paolo Nori sarà a Schio giovedì 23 settembre. Alle 21, al Faber Box, presenterà il suo ultimo libro “Sanguina ancora”, tra i finalisti del Premio Campiello 2021. Un testo scritto per Mondadori che parte da una rilettura delle opere di Dostoevskji e che ruota intorno all’innamoramento di Nori nei confronti del grande scrittore russo. “Che senso ha, oggi, nel 2021, leggere Dostoevskij? Perché una persona di venti, o di trenta, o di quaranta, o di settant’anni dovrebbe mettersi, oggi, a leggere, o a rileggere, Dostoevskij?” si chiede Nori all’inizio del romanzo.

A dialogare con Nori al Faber Box sarà Rick DuFer, pseudonimo di Riccardo Dal Ferro, filosofo e youtuber scledense. Questo appuntamento, infatti, è il primo della seconda edizione di Daily Cogito, rassegna di appuntamenti di approfondimento su fisica, psicologia, linguistica, economia e tanto altro. «Con Paolo Nori comincia una nuova stagione di eventi dal vivo, che porta a Schio personalità di altro profilo – dice DuFer –. L’anno scorso siamo riusciti a portare in città personalità del calibro di Oscar Giannino, Immanuel Casto, Vera Gheno e Matteo Flora, ma la pandemia ci ha impedito di organizzare per molti di loro gli eventi dal vivo. Quest’anno ci riproveremo con nomi e contenuti capaci di arricchire il panorama culturale dell’Alto Vicentino».

«Come lo scorso anno supportiamo Daily Cogito, che propone un programma di incontri interessante che affronta temi di attualità in modo innovativo e frizzante –dice l’assessore alla cultura Barbara Corzato -. Organizzato da un team giovane come quello di Cogito Studios, guidato da Rick DuFer, è un’occasione per ampliare ulteriormente il cartellone di proposte culturali e formative della nostra città».

L’evento è gratuito con ingresso regolamentato dalla normativa anti Covid. Consigliata la prenotazione su eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/173286644017)