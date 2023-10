Al Castello Inferiore di Marostica la ‘Notte degli Spiriti’

Due show da paura per la Notte degli Spiriti al Castello Inferiore di Marostica. Martedì 31 ottobre l’incantevole castello si anima grazie a due percorsi ogni anno sempre più attesi e coinvolgenti, che stanno per raggiungere già il tutto esaurito.

“L’animazione del Castello nella notte di Halloween è ormai una tradizione per la nostra città, con arrivi da ogni parte della regione – commenta il presidente di Pro Marostica Simone Bucco – In linea con la nostra politica di promozione del territorio, l’iniziativa è costruita su leggende e miti legati a Marostica e realizzata grazie all’apporto delle creatività locali. Costumi e allestimenti provengono in parte del patrimonio della Partita a Scacchi, in parte sono stati realizzati ad hoc. Si tratta di sculture e veri e propri materiali di scena che creano set spaventosi e d’effetto. Un modo diverso di raccontare e vivere il castello, uno dei nostri monumenti più preziosi, rispettando le tradizioni”.

Il primo percorso, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, è dedicato a bambini e famiglie e si intitola “Cose dell’altro mondo – Storie di fuoco e mitiche creature”. L’itinerario animato porterà alla scoperta delle tradizioni, delle leggende e dei miti creati nei secoli dall’immaginario locale e legati al tema del fuoco. Il percorso, della durata di circa 40 minuti con ingresso a turni, è distribuito su più sale e livelli, fino a raggiungere il Camminamento esterno del Castello. Un’esperienza spaventosa e fantastica da vivere in compagnia dei più piccoli.

Il secondo itinerario, “La Notte degli Spiriti”, è invece dedicato ai maggiori di 12 anni, costellato da fuochi rituali, tempeste di fuoco, draghi sputa-fiamme, teste di morto che guidano i defunti. Un percorso di puro terrore attende i visitatori, con figuranti, musiche e luci, alla scoperta delle tradizioni e delle leggende del territorio sul tema del fuoco e della sua forza distruttrice e purificatrice. Anche questo itinerario si svolge con ingresso a turni, dalle ore 20.30 alle ore 23.00.

“La Notte degli Spiriti” è un evento promosso da Associazione Pro Marostica in collaborazione con Unpli per Veneto Spettacoli di Mistero.

Martedì 31 ottobre

Cose dell’altro mondo

Dalle 17.30 alle 19.00

Per bambini 6-11 anni

Ingresso su prenotazione: 7 euro

La Notte degli Spiriti

Dalle 20.30 alle 23.00

Dai 12 anni (minori di 16 anni accompagnati)

Ingresso su prenotazione: 10 euro

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶

Associazione Pro Marostica

042472127 – info@marosticascacchi.it