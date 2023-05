AGSM AIM – L’irritazione dei consiglieri vicentini: “Manca il principio di collegialità”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei tre consiglieri ‘vicentini’ di AGSM AIM, Gianfranco Vivian, Anna Massaro e Fabio Sebastiano

“Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2022 -scrivono- il consigliere delegato, Stefano Quaglino rappresentava che le previsioni a finire stimavano in euro 7,4 milioni il risultato 2022 della Corporate (ovvero “indicativamente, ad Euro 11,8 mln con e ulteriore apporto al risultato potrà essere fornito dalla distribuzione di Riserve da parte di AGSM AIM Smart Solutions Srl”).



Su quel risultato si dichiarava d’accordo sulla distribuzione di un dividendo sino a € 32 milioni. Su richiesta della maggioranza dei consiglieri (e con l’astensione del consigliere Vanzo ed il voto contrario del consigliere Quaglino) veniva approvata la comunicazione ai soci (inviata il 16.12.2022) di una distribuzione di dividendi per ulteriori potenziali 6 milioni, e quindi sino a 38 milioni e, più precisamente veniva comunicato che “l’importo massimo di dividendi eventualmente distribuibili nell’anno 2023 è pari a 32 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ritiene di comunicare la potenziale distribuzione attingendo alle riserve di un ulteriore importo di euro 6 milioni, con la precisazione che la distribuzione potrà avvenire in coerenza con i covenant bancari”.



Con una successiva comunicazione del 12 maggio 2023, il consigliere delegato Stefano Quaglino, senza aver condiviso alcunché con il CdA e senza alcuna delibera del consiglio, ha comunicato ai Soci Comune di Verona e Comune di Vicenza che “In realtà, con la nota del 16.12.2022, inviata ai Soci Comune di Verona e Comune di Vicenza, la scrivente Società ha comunicato che “a seguito delle richieste che avete inviato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 dicembre 2022, all’esito delle verifiche svolte sulle previsioni di chiusura dell’esercizio 2022 e degli approfondimenti sugli aspetti finanziari, unanimemente concorda che l’importo massimo di dividendi eventualmente distribuibili nell’anno 2023 è pari a euro 32 milioni”.

Dal bilancio 2022 emerge che il risultato, di euro 14.242.469, è stato significativamente superiore, così come nel bilancio consolidato, alle attese rappresentate di dicembre, con soddisfazione di tutti; anche la situazione finanziaria è sensibilmente migliorata.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2023 in sede di approvazione della bozza di bilancio 2022, è stato ricordato che la società può liberamente distribuire le riserve (di utile e al limite di capitale, fatto eccezione alcune minori) con il solo vincolo, non normato, del rispetto dell’equilibrio finanziario.

E’ stato altresì rappresentato nel CdA del 22 maggio scorso che il documento di bilancio presenta i

seguenti numeri :