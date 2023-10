Agenti circondati e aggrediti da gestore e avventori ubriachi: il Questore chiude un bar

Alle ore 0,40 circa della notte tra sabato domenica e lunedì, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura sono stati inviati dalla Centrale Operativa ad intervenire in Via della Pace per la segnalazione di forti rumori ed urla e di una situazione di conflittualità potenzialmente degenerabile in rissa, il tutto provocato dagli avventori del Locale “BAR CIVICO 167”, esercizio pubblico a quell’ora ancora aperto in zona.

Sul posto gli Agenti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione dovuta alla presenza di decine e decine di avventori accalcati all’interno del Locale(ben oltre la capacità ricettiva “fisica” degli spazi) e nelle pertinenze, la maggior parte dei quali in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, erano costretti a richiedere l’ausilio di un’altra pattuglia delle “Volanti”, distogliendola necessariamente dal servizio di prevenzione e controllo del territorio in altra parte della Città.

Essendosi accorto dell’arrivo della Polizia, così come del fatto che molti avventori avevano iniziato ad assumere un atteggiamento palesemente ostile ed aggressivo nei confronti degli Agenti, il gestore di fatto del Locale, palesemente ubriaco, invece di cercare di placare gli animi e di adempiere all’invito dei Poliziotti a collaborare nel far cessare le urla e le aggressioni verbali nei loro confronti, ed a fornire la documentazione e le licenze del Bar, barcollando vistosamente per l’eccessivo abuso di alcool iniziava esso stesso ad assumere un atteggiamento riottoso e provocatorio, lasciandosi andare in sproloqui nei confronti del Questore, aizzando gli avventori contro la Polizia e rifiutandosi di mostrare le licenze.

Durante l’intero lasso di tempo dell’intervento le pattuglie della Polizia di Stato – nel frattempo supportate da altrettante Pattuglie della Polizia Locale – venivano circondate da circa una quarantina di avventori in atteggiamento palesemente ostile, tale da rendere particolarmente difficile e pericoloso l’intervento e da rendere impossibile l’esatta identificazione di tutti i presenti.

Per tutti questi motivi il sedicente gestore di fatto del Bar “Civico 167” – tale D. N. T., cittadino ghanese di 41anni con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità – veniva sanzionato per violazione dell’articolo 688 del Codice Penale, per ubriachezza molesta.