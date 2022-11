Affaire Compago: Rucco conferma la fiducia ai vicentini. Veronesi sulla graticola

Il balletto delle responsabilità sull’affaire Compago contamina le stanze della politica. Alla revoca delle deleghe al Consigliere Delegato Stefano Quaglino, il manager ha risposto contrattaccando con la tesi che il CdA era informato della trattativa in corso con i milanesi, solo che la tesi difensiva scatena alcune domande. Se Quaglino era certo della condivisione del cda della Holding AGSM-AIM perché non c’è una delibera di approvazione dell’acquisto? Ad oggi, almeno, non è mai uscita. La seconda e ovvia domanda è, perché l’operazione è stata approvata dalla controllata AGSM-AIM Energia e non dalla capogruppo? Con i vertici che dichiarano oggi che “pensavano” che la Holding avesse dato via libera all’acquisto? Effettivamente la vicenda continua ad essere intricata e ricca di contraddizioni. Il percorso per arrivare all’approvazione è stato accidentato e l’azione di monitoraggio e controllo è avvenuta grazie al lavoro dei rappresentanti vicentini nel Cda, in particolare di Fabio Sebastiano. A Verona intanto sembra si sia aperta una pesante questione di fiducia nel rapporto tra il sindaco Damiano Tommasi e la rappresentanza scaligera in AGSM-AIM, peraltro tutti nominati dal predecessore Federico Sboarina, quindi per il Primo Cittadino di Verona si aprirebbe un’occasione inaspettata per scegliere sia il successore di Quaglino, che sembra avviato al ritorno a Trento, sia soprattutto per quello dell’attuale Presidente Stefano Casali e dei suoi colleghi organici al Centrodestra veronese.

E a Vicenza cosa succede nel frattempo? Il sindaco Francesco Rucco avrebbe chiesto l’assemblea dei soci per un confronto sulla rimozione di Quaglino, ma, sentito al telefono, conferma la fiducia ai suoi “rafforzata” – dice – “proprio dal comportamento responsabile che hanno dimostrato nel lavoro di controllo e monitoraggio del caso Compago”