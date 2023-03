Aeroporti: Polo Nordest prevede crescita 11% per estate 2023

La stagione estiva 2023 del Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso e Verona) si preannuncia con volumi di traffico in crescita dell’11% rispetto all’ estate 2022, con un recupero di oltre il 90% sulla stagione estiva 2019.

Venezia conferma il suo ruolo di terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano, direttamente collegato al Marco Polo dai voli su NY JFK e Atlanta di Delta Air Lines, NY-Newark di United Airlines, Toronto e Montreal entrambe servite da Air Canada e da Air Transat.



Si intensifica il collegamento su Dubai: da fine marzo Emirates ha una sesta frequenza settimanale, che sarà giornaliera da giugno. Le opportunità con l’ apertura di nuovi mercati quali l’Arabia Saudita si concretizzano con i voli su Jeddah (dal 28/3) e Riyadh (dal 20/4) e di collegamenti su Giordania, Armenia ed Estonia. Arrivano inoltre due nuove compagnie aeree: l’islandese PLAY, che dal 2/6 vola su Reykjavik con frequenza bisettimanale, e SunExpress per Smirne. I principali mercati estivi in termini di posti in vendita sono costituiti da Italia (12 destinazioni), Regno Unito (7), Francia (7), Germania (8), Spagna (6), Usa (4). Treviso prospetta un recupero di traffico che, come per gli altri aeroporti, supererà il 90% di quanto realizzato nella stagione estiva 2019, grazie all’attività di Ryanair e Wizz Air.

I mercati con maggiori posti in vendita sono costituiti da Spagna (10 destinazioni), Romania (5), Italia (3), Francia (3), Polonia (6), Belgio (1). Verona prevede un incremento dei voli sui mercati di Regno Unito e Germania: il primo cresce del +23% sull’estate 2022 e del +2% rispetto al 2019, il secondo si intensifica grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea (bisettimanale dal 26/5) e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un +30% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. I maggiori mercati dello scalo sono costituiti da Italia (11 destinazioni), Regno Unito (11), Germania (6), Albania (1), Grecia (9), Spagna (7).Nuovo collegamento in estate di Neos su Reykjavik, che si aggiunge alle destinazioni su Egitto, Grecia, Spagna, Italia, Tunisia, Israele, Isola di Capo Verde. (ANSA).