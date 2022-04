Acquedotto danneggiato a Brogliano: possibili disagi anche a Trissino e Castelgomberto

Aggiornamento ore 17.30

Si comunica che attorno alle 17.00 di questo pomeriggio la riparazione della condotta danneggiata è stata completata senza alcun disservizio per l’utenza. Si ringrazia tutto il personale intervenuto per la professionalità e la competenza dimostrate.

Notizia ore 16

Nel primo pomeriggio di oggi, 21 aprile, durante alcuni lavori di scavo ad opera di terzi nei pressi del nuovo casello SPV in territorio comunale di Brogliano è stata intercettata e danneggiata la condotta dell’acquedotto consortile della valle dell’Agno.

Subito è scattata la segnalazione al Pronto Intervento di Viacqua che è ora sul posto con i propri tecnici per la riparazione.

Nonostante la portata considerevole della condotta danneggiata, il rapido intervento dovrebbe consentire di completare le operazioni necessarie senza interruzioni del servizio alle utenze. La chiusura temporanea della linea potrà essere sopperita dai serbatoi che servono l’area. Tuttavia non si escludono possibili cali di pressione che potrebbero interessare i Comuni di Brogliano, Trissino e Castelgomberto.

Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori aggiornamenti sullo stato di avanzamento della riparazione.

Viacqua rinnova l’invito a non programmare l’utilizzo di macchinari o elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie nel corso della riparazione. A lavori conclusi si potrebbero inoltre verificare alcune fuoriuscite di acqua sporca dai rubinetti che potranno risolversi lasciando scorrere brevemente il flusso per consentire la pulizia dei filtri.

Per ulteriori necessità è possibile contattare il servizio clienti di Viacqua al numero verde 800 154 242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). In caso di emergenza rimane infine in funzione il Pronto Intervento di Viacqua al numero verde 800 991 522 e attivo sette giorni su sette h24.