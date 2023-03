Acque del Chiampo incontra i sindaci dell’Alta Valle, obiettivo prepararsi per i prossimi mesi

Emergenza idrica, Acque del Chiampo incontra i sindaci dell’Alta Valle del Chiampo per affrontare le criticità dei prossimi mesi

Gli interventi sulla rete acquedottistica realizzati di recente, quelli in corso e quelli previsti e la sensibilizzazione della cittadinanza per l’utilizzo consapevole dell’acqua senza sprechi.

Sono stati i temi al centro dell’attenzione nella riunione di questa mattina in municipio a Nogarole Vicentino tra Acque del Chiampo – erano presenti il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo, il direttore generale Andrea Chiorboli e il direttore Area Reti, Marco Crestani – e i sindaci Romina Bauce di Nogarole Vicentino, Omar Loris Trevisan di Altissimo, Gabriele Tasso di San Pietro Mussolino ed Elisa Maria Ferrari di Crespadoro.

“L’anno scorso siamo riusciti a garantire sempre l’acqua a tutti gli utenti, civili e industriali, ma abbiamo effettuato, a partire da marzo, 1.900 viaggi con le autobotti per alimentare i serbatoi in difficoltà a causa dello scarso approvvigionamento dalle sorgenti dovuto alla siccità – hanno spiegato il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale, Andrea Chiorboli -. Quest’anno non è ancora stato necessario iniziare con le autobotti, grazie ai lavori effettuati negli ultimi tempi che hanno potenziato la rete di collegamento nelle zone di collina e montuose, in particolare nell’Alta Valle. Siamo comunque in stato di allerta, pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza, qualora si presentassero in assenza di precipitazioni, con due autocisterne di proprietà e altre due in convenzione con ditte private. Inoltre, continueremo a tappeto l’attività di ricerca perdite per evitare qualsiasi spreco. In questi giorni è ripartito anche il cantiere per la sistemazione delle sorgenti a Campodalbero e presto inizierà l’intervento per quelle di Durlo, sempre nel territorio comunale di Crespadoro”.

Nell’incontro odierno, preceduto da una riunione di coordinamento nella sede di via Ferraretta con tutti i dirigenti del gestore idrico, sono stati affrontati i temi dell’ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia, in particolare per quanto riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza sull’utilizzo dell’acqua per evitare sprechi. “Andiamo verso l’estate e ci sarà un consumo di acqua maggiore che renderà ancora più critica l’emergenza idrica, in assenza di precipitazioni – dicono i quattro sindaci dell’Alta Valle, Romina Bauce (Nogarole Vicentino), Omar Loris Trevisan(Altissimo), Gabriele Tasso (San Pietro Mussolino) e Maria Elisa Ferrari (Crespadoro) -. Vogliamo sensibilizzare i cittadini invitandoli ad utilizzare l’acqua in modo appropriato e a non sprecarla, perché la siccità che ci sta coinvolgendo può avere effetti preoccupanti”.

Nei prossimi giorni verrà definita, attraverso la collaborazione tra Amministrazioni comunali e Acque del Chiampo, la campagna di sensibilizzazione della popolazione per evitare sprechi, che comprenderà una serie di consigli pratici per il risparmio idrico:

1 – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba

2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca

3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico

4 – Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo

6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite

7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso

8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico

Gli 8 consigli fanno parte della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla” di Viveracqua, il consorzio che riunisce i gestori idrici del Veneto a capitale pubblico.