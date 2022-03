Accessibilità e montagna: un meeting a Recoaro

Dal 18 al 20 marzo si terrà a Recoaro Terme il primo Meeting Internazionale del progetto “OPEN – Open air, open sport for everyone”, progetto europeo finanziato ErasmusPlus-Sport proposto dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto con l’Associazione Le Guide Piccole Dolomiti di Recoaro Terme

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare allo sport all’aria aperta anche le persone più fragili e diversamente abili e di sensibilizzare tutti i cittadini rispetto agli effetti benefici dello sport all’aria aperta.

Il meeting vedrà la partecipazione di 30 persone selezionate dai partner internazionali del progetto e provenienti da Polonia, Montenegro, Portogallo e Regno Unito.

La giornata di sabato 19 marzo, sarà aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, con un’escursione accessibile e gratuita su facili sentieri di Campogrosso o Recoaro Mille condotta, in lingua inglese, da Le Guide Piccole Dolomiti (la destinazione definitiva verrà decisa in base alle condizioni meteo).L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 presso l’Hotel Trettenero di Recoaro Terme.

Qui, dopo una breve presentazione, in inglese, del progetto, si partirà con mezzi propri verso il punto di partenza per l’escursione. L’escursione sarà accessibile anche a persone con mobilità ridotta.

Durante la giornata sarà possibile sperimentare JOELETTE, carrozzella da fuori strada che rende accessibili i sentieri accidentati anche alle persone con mobilità ridotta, accompagnati da persone formate

Alle ore 13.00, per chi lo desidera sarà possibile pranzare insieme. Il costo del pranzo è a carico del partecipante.

Iscrizione obbligatoria compilando il modulo: https://bit.ly/OPENescursoneaccessibile