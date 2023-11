Acari della polvere: non rifarai più il letto la mattina dopo aver letto questo articolo

Rifare o non rifare il letto la mattina? Questa domanda disturba i più pigri tra noi.

Uno studio condotto nel 2006 dai ricercatori del centro di immunologia dell’Università di Kingston in Inghilterra conclude: non rifare il letto ogni mattina farebbe bene alla salute. Per arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno scoperto che riposizionare le lenzuola o il piumone subito dopo il risveglio crea un luogo perfetto per gli acari della polvere, che proliferano soprattutto nei materassi e nei cuscini.

Questi animaletti microscopici amano l’umidità e il caldo, generati dalla traspirazione che produciamo mentre dormiamo. Oltre alla scarsa ventilazione, un letto rifatto diventa uno spazio vitale ideale per 1,5 milioni di acari della polvere che vi si nascondono, il che può aumentare il rischio di asma e allergie in alcune persone.

Per questo team di ricercatori sarebbe quindi preferibile rifare il letto la sera, anche se avviene solo poche ore prima di disfarlo per andare a letto. Una rivoluzione culturale per alcuni di noi per i quali, fino ad ora, non si trattava di uscire dalla propria stanza lasciando il letto sfatto.