Abilmente Vicenza, al Salone delle Idee Creative blogger e influencer

Ad Abilmente Vicenza, dal 14 al 17 ottobre in Fiera a Vicenza, Barbara Gulienetti – che con il programma televisivo Paint Your Life è diventata uno dei volti più noti della creatività in Italia – sarà la special guest: la blogger e conduttrice avrà un’area a lei totalmente dedicata, “Come fare con Barbara”, un vero evento nell’evento per le appassionate presenti.

Dopo il grande successo registrato nell’edizione autunnale 2018 e nell’edizione primaverile di marzo 2019, torna ad Abilmente Vicenza “Cucito su di te” vetrina per brand emergenti e giovani crafter che, all’interno di uno spazio laboratorio interamente dedicato alla moda handmade e sostenibile, presenteranno le loro creazioni. «Proprio sull’onda del grande entusiasmo delle scorse edizioni torneranno alcune delle ragazze che avete già conosciuto con nuove proposte e progetti, ma molte saranno le nuove personalità, con anche un occhio speciale al cucito su materiali diversi, come la pelle. Anche questa volta avremo i migliori partner tecnici di settore, che hanno supportato l’area con grande coinvolgimento fin dall’inizio, e lo stile proprio dell’area, rilassante e stimolante assieme» commenta Gaia Segattini, apripista della creatività italiana al femminile sul web con il suo blog @vendettauncinetta, che collabora allo sviluppo dell’area. Le crafter di “Cucito su di te” realizzeranno nella quattro giorni di manifestazione nuove creazione uniche insieme alle appassionate e si alterneranno sul palcoscenico dell’area live dedicata, con tutorial semplici e alla portata di tutti, utili a far sperimentare in prima persona la dimensione della “slow fashion”, filosofia che si basa sul fatto a mano e sulla scelta consapevole di tessuti e accessori che abbinino gusto e rispetto per l’ambiente che ci circonda.

Le ultime tendenze della manualità creativa e le tecniche più amate saranno le protagoniste della Via delle Idee (Hall 6), luogo interattivo e di condivisione dove poter vivere la propria passione a 360°, confrontandosi e imparando direttamente da alcune delle più importanti artiste della manualità creativa, attraverso i tanti corsi e workshop esperienziali in programma.

Saranno poi molte le opportunità che Abilmente Vicenza offrirà ai più piccoli per cimentarsi con la propria manualità in corsi e laboratori didattici, per scoprire i tanti i benefici che arte e creatività hanno nel loro percorso di crescita.