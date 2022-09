Un incidente avvenuto questa mattina alle 7.30 tra i caselli autostradali di Vicenza Est e Ovest, in direzione Milano sta causando parecchi disagi al traffico vicentino; sono 6 i km di coda, infatti, segnalati attualmente. Tangenziale in tilt. Per ora non sono note le cause dello scontro nè la presenza di evnetuali feriti, ma i mezzi coinvolti sono più di uno.