A4 e Valdastico – Nuova luce per 150 torri faro

Il Gruppo A4 Holding ha recentemente completato gli interventi sulla propria rete riguardanti l’ammodernamento tecnologico ed energetico di 150 torri faro, dislocate per la maggior parte nei piazzali delle autostazioni, oltre che nei parcheggi e nelle aree di manutenzione della rete autostradale in concessione di A4 Brescia-Padova e di A31 Valdastico.

Un intervento complesso progettato nel 2022 e realizzato nel corso del 2023, che ha richiesto un investimento di oltre 700 mila Euro e che ha previsto la sostituzione all’interno delle torri faro di 677 corpi illuminati con nuova tecnologia LED, che permetteranno una visibilità maggiore e migliori standard di sicurezza e che si tradurranno in un risparmio nei consumi stimato in almeno 1 milione di Kwh/anno.

Una nuova qualità dell’illuminazione a elevata potenza che garantisce perfetta visibilità anche in svincoli e rotatorie, e già adottata da A4 Holding per gli impianti lungo la A31 Valdastico a Nord, nel tratto compreso tra Vicenza e Piovene Rocchette, e rivelatasi estremamente valida anche per migliorare il comfort visivo degli automobilisti.

L’Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ha contribuito con la propria expertise all’approccio sostenibile del progetto in particolare per gli aspetti riguardanti la diminuzione dell’inquinamento luminoso.

Per A4 Holding si tratta di un progetto che si inserisce all’interno degli interventi del Piano ESG di sostenibilità 2022-2024, che si stima potrebbe produrre un risparmio di 650 t di CO2 annue, se non fosse associato alla scelta operata già dal 2020 di acquisto di energia rinnovabile al 100% per i servizi in autostrada.