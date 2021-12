A4 – Auto esce dalla carreggiata e si ‘pianta’ vicino al guardrail: conducente miracolato

Alla 14:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra Vicenza Est e Grisignano per un’auto finita fuoristrada in posizione verticale contro il guardrail, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente venuto fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.