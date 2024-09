A Vicenza Notte Bianca da record: 100 mila visitatori, 10 mila nei musei (galleria fotografica)

Una Notte Bianca da record quella che per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, ha animato le strade e le piazze del centro, con decine di eventi, negozi aperti, musei ad ingresso gratuito, manifestazioni sportive, palchi dedicati ai giovani, iniziative per bambini.

«Dopo quattro anni questo grande evento è tornato a riempire la città – commenta l’assessore Leone Zilio – ed è stata una scommessa vinta: gli appuntamenti hanno coinvolto nel complesso 100.000 persone, e precisamente, secondo gli organizzatori, 30.000 venerdì, 60.000 sabato e 10.000 domenica. Numeri che parlano da soli, e testimoniano quanto sia positiva la sinergia tra amministrazione, Associazione Piazze Beriche, Confcommercio, ma anche tra società sportive, enti culturali, musei, partner e sponsor, per coinvolgere davvero tutti in quella che è stata una grandissima festa per la città».

NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI – Secondo Confcommercio Vicenza, «La Notte Bianca ha avuto il merito di rivitalizzare il centro storico in un lungo weekend. Le presenze sono state certamente tante e a beneficiarne, vista la collocazione oraria e le location degli eventi, sono stati soprattutto i pubblici esercizi, che hanno una gestione degli orari e del personale più compatibile con eventi che durano fino a notte inoltrata».

È stato dunque un evento giudicato positivamente dagli operatori del centro storico, mentre Confcommercio ha già raccolto alcune indicazioni per le possibili future edizioni che potrebbero migliorare ancor più l’impatto della manifestazione anche sulle attività commerciali.

CONCERTI – Piazze da tutto esaurito nelle tre serate dedicate ai concerti, vero fulcro della manifestazione con migliaia di presenze rilevate. Diversi sono stati anche i giovanissimi artisti che hanno approfittato dell’apertura gratuita dei palchi prima dei grandi concerti per promuovere la propria musica: un’opportunità, quella rivolta ai ragazzi, per dare spazio alle loro idee durante la Notte Bianca.

MUSEI E CULTURA – Migliaia di persone (quasi 10.000 nel dettaglio) hanno approfittato dell’apertura straordinaria dei musei e delle tariffe speciali. Nello specifico, venerdì e sabato dalle 18 alle 22 è stato reso gratuito l’ingresso in Basilica e dalle 18 alle 23 a palazzo Chiericati, dove si è svolto il laboratorio gratuito per ragazzi “Una notte al museo – Il museo che vorrei” targata Sezione 1 Centro Storico Confcommercio, capace di registrare ottime presenze. Nei tre giorni, sono stati 7.700 i visitatori dei Musei civici, cui si sommano quelli della rassegna “Illustri”, per un totale di 9.116 ingressi (941 in Basilica Palladiana, 475 a palazzo Thiene) e i 728 di palazzo Cordellina.

Il secondo appuntamento del Silent Book Club a Parco Querini, sabato sera, ha registrato oltre 50 partecipanti che si sono ritrovati per un’ora di lettura silenziosa al tramonto.

SPORT – La “piazza del padel” con il campo in piazza dei Signori ha superato ogni più rosea aspettativa: migliaia di persone hanno avuto modo di avvicinarsi per la prima volta a questo sport, grazie all’organizzazione di Golden Padel Center e FITP. «Dagli alunni delle scuole ai giovani dell’Academy del Golden Padel – aggiunge Zilio – è stata l’opportunità per far conoscere al pubblico questa disciplina emergente nel panorama sportivo nazionale. Cuore della rassegna è stato lo show dei calciatori Luca Marchegiani, Papu Gomez, Ciro Ferrara e Dario Marcolin, che assieme a Fabio Viviani si sono cimentati in una partita di padel a favor di pubblico. Sottolineo poi l’attenzione particolare ai giovani atleti delle nazionali giovanili di padel che si sono esibiti in piazza, e non ultimi i giocatori con disabilità, che testimoniano quanto il padel sia uno sport inclusivo e veramente per tutti».

«Oltre alla bellezza e al prestigio – dice Zilio – di vedere le nostre società professioniste presentarsi nel cuore della città all’inizio della stagione agonistica, mi piace sottolineare anche il successo a Parco Querini di “Camminando tra gli sport”, evento collaterale alla Notte Bianca che quest’anno ha segnato un record di visitatori». Oltre 18.000 persone e 70 società sportive hanno animato la giornata, organizzata da Sport.Vi e dal Coni nell’ambito del Festival dello Sport veneto, con gazebo, campi per provare le varie discipline, food truck, area gonfiabili, eventi per piccoli sportivi.