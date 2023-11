A Vicenza la vincitrice del Campiello Giovani

Mercoledì 22 novembre alle 18 le Gallerie d’Italia ospiteranno un incontro d’eccezione, organizzato da BaldiLibri: la vincitrice del Premio Campiello Giovani 2023 con il racconto “Sotto la pelle”, Elisabetta Fontana, sarà a disposizione del pubblico degli amanti della letteratura per raccontare la propria esperienza e rispondere alle domande della platea, nella quale troveranno posto anche sedici studenti del Liceo Classico “A.Pigafetta” di Vicenza, che intervisteranno l’autrice. A coordinare il dialogo e le domande, Costanza Muraro, un’altra giovanissima scrittrice che nell’edizione 2020 del medesimo Premio ha visto assegnare al suo racconto “Imprevedibile” lo speciale riconoscimento per il miglior racconto a tema socio-ambientale. Il Campiello Giovani è un concorso letterario nato nel 1994, promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello – Confindustria Veneto rivolto a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni per la scrittura di un racconto a tema libero in lingua italiana. Dal 1996 è stato esteso a tutt’Italia e negli ultimi anni, attraverso la collaborazione degli Istituti Italiani di cultura, anche all’estero. Il Campiello Giovani, da timido esperimento regionale delle prime edizioni, si è affermato a livello nazionale come premio dedicato ai “giovani scrittori” grazie al supporto e alla collaborazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria, delle Istituzioni scolastiche, delle singole scuole ed Università e di tanti insegnanti che hanno creduto nel progetto. Elisabetta Fontana, 21 anni, di Como è laureata in Produzione Cinematografica. “Sotto la pelle” racconta il passaggio dall’adolescenza alla età adulta attraverso le descrizioni di una famiglia in cui la madre nasconde i dispiaceri dietro la stanchezza e la rassegnazione, facendo uso anche di sonniferi; il padre perennemente assente, sospettato di adulterio; una sorella piccola da accudire, il tutto accompagnato da vicende legate alla scoperta del proprio corpo e alle complesse relazioni con gli altri, altro sesso in primis. Il racconto di Elisabetta Fontana, in definitiva, entra nel profondo di una scoperta di una nuova se stessa da parte della protagonista, tra attrazione, complicità e delusione, che vanno a segnare il passaggio da un’età a un’altra della vita. Il racconto della vincitrice, come quelli degli altri quattro finalisti, era stato selezionato da una apposita Giuria di Selezione, composta da 12 giurati: finalisti o vincitori delle passate edizioni del Campiello Giovani, dal Vincitore delle Olimpiadi di Italiano del 2022, da giornalisti e da editor e lettori di case editrici. La premiazione, infine, avvenuta il 15 settembre scorso al Teatro Goldoni di Venezia ha sancito la scelta di uno scritto che la Giuria del Premio – presieduta da Walter Veltroni – ha definito “credibile e travolgente” grazie anche al sostegno di una brillante voce narrante. Il bando per il prossimo Campiello Giovani è già online(www.premiocampiello.it) La data di scadenza per l’iscrizione e l’invio dei racconti è l’11 gennaio 2024.