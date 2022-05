A Vicenza la prima edizione della fiera del circuito stampato in Italia

Manca meno di una settimana all’appuntamento con “Focus on PCB – From Design to Assembly”, la prima fiera europea interamente dedicata agli operatori del mondo dei PCB (Printed Circuit Board), PCBA (Printed Circuit Board Assembly) ed EMS (Electronics Manufacturing Services), che si terrà a Vicenza il 18 e 19 maggio 2022, con più di 50 aziende espositrici che accoglieranno i visitatori negli oltre 6.000 mq del Padiglione 1.

L’ultimo rapporto Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia) sui dati di mercato dell’elettronica in Italia fotografa una realtà vivace e in fermento: un fatturato di 1 miliardo e 495 milioni di Euro per il comparto della distribuzione elettronica italiana nel 2021, +26,1% rispetto all’anno precedente, con un book to bill su base annua di 1,87 (con un incremento del portafoglio ordini di 1 miliardo e 300 milioni di Euro).

Su questo quadro si innestano sfide note quali il reperimento di materie prime e componenti e la sofferenza della supply chain, oltre alla transizione green del settore verso una produzione più sostenibile e in ottica di economia circolare. Tematiche queste che verranno analizzate e discusse in occasione degli appuntamenti collaterali di Focus on PCB dalle aziende che le vivono quotidianamente in prima linea.

I circuiti stampati sono un elemento oggi essenziale in moltissime filiere della manifattura, in quanto indispensabili per ospitare e collegare i chip e gli altri componenti elettronici che rendono intelligenti prodotti e apparecchiature di ogni tipo, dalle automobili ai treni, dai sensori ambientali ai dispositivi indossabili.

La ricerca di una maggiore indipendenza negli approvvigionamenti di componenti elettronici coinvolge anche il settore dei PCB, per i quali si prevede una forte crescita della domanda, sia in termini di quantità che di qualità.

E proprio le sfide globali che il settore dei PCB si ritrova ad affrontare saranno oggetto di approfondimento nel corso degli appuntamenti convegnistici fissati durante la due giorni di Focus on PCB, moderati dall’Ing. Massimo Frigerio – Consulente Somacis.

Si inizia mercoledì 18 maggio alle ore 10:00 con la Conferenza di apertura, che vede il CEO di NürnbergMesse Group Peter Ottmann, Luca Giovelli del Gruppo PCB Assodel e Gabriele Braga di ANIE Componenti Elettronici confrontarsi sulle motivazioni che hanno spinto all’organizzazione di un evento inedito come Focus on PCB, unico nel panorama fieristico non soltanto italiano, ma europeo per specializzazione degli operatori coinvolti.

A seguire alle 11:00 si parlerà di sostenibilità con Jonathan Milione – Process Engineer di PreventLab e Ivano Tognetti – EDA Product Manager di Cadlog nel corso del convegno Lavorare in prevenzione per la sostenibilità delle nostre aziende e della nostra industry, uno sguardo originale sulle fasi di Progettazione – Simulazione – DFM – Validazione/Qualifica per realizzare soluzioni a prova di futuro.

Alle 15:00 l’attenzione verrà dedicata ad approfondire lo stato dell’arte del settore dei circuiti stampati grazie agli interventi di Guglielmo Martinella – Chief Commercial Officer di Tecnometal, Massimo Lanza – Production Manager di Roj e all’Ing. Tino Taddei di GestLabs, che si confronteranno durante il convegno Evoluzioni tecnologiche nei settori PCB e PCBA.

Apre la giornata del 19 maggio, alle ore 11:00, l’incontro Laminati di base e finiture superficiali nella produzione dei PCB IPC-6012: una maggiore conoscenza sui requisiti e sulle prove di laboratorio, cui prenderanno parte Mattia Cevasco dell’Istituto Italiano di Saldatura, l’Ing. Boldrini di Isola, Davide Colombo di Fineline Italy e Mario Cianfriglia di NCAB, per discutere dell’importanza dello standard IPC-6012 per la qualità dei circuiti stampati.

Segue alle 15:00 la conferenza Andamento del mercato dell’elettronica in Italia nell’epoca dello shortage di componenti con l’intervento istituzionale del Direttore di Assodel Diego Giordani, che intende restituire una panoramica approfondita del settore nel nostro Paese andando ad analizzare i dati dell’associazione di riferimento da quasi 40 anni per i fornitori di componentistica elettronica e per le aziende italiane che operano nell’elettronica industriale.

Ed è densa di appuntamenti anche l’agenda dei workshop che animeranno gli spazi della Fiera con interventi e keynote delle aziende protagoniste di Focus on PCB, che illustreranno le principali innovazioni tecnologiche del settore e offriranno interessanti spunti di riflessione per una produzione più efficiente e per lo sviluppo strategico del mondo dei circuiti stampati.