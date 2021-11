A Vicenza forte aumento della richiesta di case popolari

Si è chiuso con la presentazione di 889 domande il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta dell’11% in più del precedente bando erp che, chiuso nel luglio del 2019, aveva visto la partecipazione di 800 nuclei familiari, di cui 765 ammessi in graduatoria.

Nel frattempo ha preso il via la procedura per consentire a chi è assegnatario di un alloggio comunale di cambiare casa per mutate esigenze familiari.

“L’attenzione al problema casa – commenta l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – è per noi prioritario, a maggior ragione in questo periodo così delicato per molte famiglie vicentine. Il centinaio domande in più registrate rispetto al 2019 rappresenta uno dei tanti segnali di sofferenza a cui l’amministrazione risponde non solo con l’assegnazione di alloggi erp, ma anche con sostegni al pagamento degli affitti e delle bollette. Permettere, infine, di cambiare casa a chi vive in un alloggio comunale, consente una razionalizzazione nelle assegnazioni che risponde alle reali esigenze di quelle famiglie”.

Delle 889 domande presentate per il nuovo bando erp, relative a 2458 famiglie, ben 821 sono state compilate con l’assistenza degli operatori dell’assessorato alle politiche sociali, mentre 68 domande sono pervenute online.

Da una prima analisi dei dati risulta che 201 nuclei familiari hanno al loro interno persone con invalidità superiore al 75%.

Parte ora la procedura di predisposizione della graduatoria.

Grazie inoltre al nuovo bando per la mobilità ordinaria, d’ora in avanti chi vive in un alloggio di proprietà comunale e per mutate necessità personali o familiari ha bisogno di cambiare casa, può manifestare questa esigenza, entrando in una specifica graduatoria per l’assegnazione di un nuovo alloggio. Era dal 2010 che non accadeva.

Tutti gli assegnatari di alloggi erp gestiti da Amcps hanno ricevuto, in questi giorni, una comunicazione dall’assessorato alle politiche sociali con la quale vengono informati di questa opportunità.