A Schio il primo Festival di Letteratura per Ragazze e Ragazzi dell’Alto Vicentino

Più di venti autrici e autori, quasi 40 incontri, oltre 80 classi delle scuole primarie e secondarie di Schio e non, decine di docenti e volontari coinvolti. Sono questi i numeri del primo Festival di Letteratura per Ragazze e Ragazzi dell’Alto Vicentino in programma a Schio dal 27 al 29 maggio 2022.

Organizzato dalla Pro Loco Schio con il patrocinio e la collaborazione del Comune, la rassegna sarà ospitata in diversi spazi della città come la Biblioteca Civica R. Bortoli, il Lanificio Conte, il teatro dell’Istituto Canossiano “Maddalena di Canossa”, Palazzo Toaldi Capra e il Faber Box. A Palazzo Toaldi Capra, inoltre, sarà allestito anche un bookshop, a cura della libreria “Il colore del Grano” di Schio, partner del Festival.

«Siamo molto orgogliosi di ospitare il primo Festival della Letteratura per ragazze e ragazzi dell’Alto Vicentino. Schio ha ottenuto la nomina di “Città che legge” e crediamo fortemente nell’importanza di promuovere la lettura, soprattutto tra le nuove generazioni. Il Festival va proprio in questa direzione e a maggior ragione ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per le scuole e i giovani del territorio – dice l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili, Barbara Corzato -. Sarà una tre giorni davvero interessante, con un programma ricco e con ospiti molto importanti. Ci tengo a ringraziare particolarmente i soci della Pro Loco, Elisa Fasolo e Stefano Verziaggi per l’impegno nell’organizzazione e la qualità di questa proposta».