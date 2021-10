A processo vicentino 40enne che si finse carabiniere e chiese i soldi della multa a due ragazzi

Un vicentino di 40 anni T. V., residente a Bassano del Grappa è finito a processo per aver chiesto soldi a due giovani in scooter presentandosi come carabiniere. L’episodio risale al mese di agosto 2016 ed accadde a Vedelago nel Trevigiano. Ora il 40enne deve rispondere in tribunale di estorsione e usurpazione di posizione pubblica, rischiando una pesante condanna. Aveva chiesto 20 euro ad un giovane a bordo di uno scooter con una ragazza. Quest’ultima aveva chiamato un amico sul posto. I giovani si sono insospettiti vedendo che il presunto maresciallo dei carabinieri non aveva alcuna divisa o distintivo e viaggiava su una comune utilitaria (senza tappo della benzina). Il vicentino fermò i due giovani allora 18enni che si stavano recando ad una festa di compleanno e disse che vi erano gli estremi per il sequestro del mezzo, rinforzando la sua pantomima con una finta chiamata alla stazione e al carro attrezzi.

L’amico giunto sul posto prese il numero della targa