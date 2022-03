A Padova minacce sui muri contro Elena Donazzan

“A Padova minacce sui muri nei confronti dell’Assessore all’Istruzione di Fratelli d’Italia Elena Donazzan. L’odio di certa sinistra di cui nessuno parla, perché evidentemente tollerato se rivolto nei confronti di una donna di destra. Forza Elena”. Questo il post della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in difesa dell’assessore regionale e contro le scritte apparse sui muri dell’Ateneo nelle scorse ore. La Donazzan aveva dichiarato: “Eccoli! Sono sempre loro: gli impavidi dell’antifascismo militante. Oggi a Padova mi vorrebbero “a testa in giù”: non va bene, ma me ne farò una ragione, anche se non c’era alcun bisogno di imbrattare i muri dell’Università… La speranza, finora vana, è che certa gente con le lancette dell’orologio ferme a settant’anni fa riesca – prima o poi – a trovare metodi alternativi per sfogare le proprie frustrazioni, senza sfociare nel vandalismo”.