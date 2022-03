A Noventa Vicentina “Un viaggio nella bellezza”

L’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina e l’Associazione benefica ABAM ONLUS organizzano una serata di beneficenza intitolata Viaggio nella Bellezza, che si terrà domenica 27 marzo 2022 alle ore 18.00 presso il “Teatro Modernissimo”. L’evento avrà come protagonista il noto consulente d’immagine vicentino Paolo Mistrorigo, il quale racconterà la propria esperienza nel mondo dell’arte visiva, della fotografia e del cinema.

La pluriennale esperienza di Mistrorigo sulla scena nazionale ed internazionale ha reso possibile la fusione tra conoscenze tecniche e sperimentazione artistica, permettendogli di consolidare un profilo professionale estremamente variegato e versatile.

Un “Viaggio nella Bellezza” vuol essere l’occasione d’incontro tra il patinato mondo dello spettacolo e del glamour con quello filantropico e umanitaristico della beneficenza. In questa particolare occasione, tutti i fondi raccolti durante la serata saranno destinati all’Associazione ABAM ONLUS per il progetto “BLUABAM”.

ABAM ONLUS opera principalmente nel contesto territoriale di Vicenza e provincia sin dal 1979 con l’obiettivo primario di aiutare i bambini nati con malformazioni congenite, operando in costante contatto con i medici responsabili dei reparti pediatrici in particolare negli ospedali San Bortolo di Vicenza e Pietro Milani di Noventa Vicentina.

Il progetto “BLUABAM” è il servizio attivo da ottobre 2021 presso la struttura dell’ULSS di via Capo di sopra a Noventa Vicentina a sostegno dei bambini e dei ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, oltre ad altre problematiche socio-comportamentali. Tale iniziativa rivolta a tutti i Comuni dell’area Berica è attivata da ABAM ONLUS in collaborazione con l’UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia Distretto EST dell’ULSS 8 Berica e con l’Amministrazione Comunale noventana.

Un importante punto di riferimento direttamente calato nel territorio, del quale stanno già beneficiando i Comuni limitrofi e le diverse Istituzioni che sono direttamente a contatto con la popolazione in fascia infantile, in particolare le Scuole ed Associazioni Sportive

L’evento è ad ingresso libero.