A Noventa Vicentina iniziate le “azioni anti-zanzara” senza compromettere il biosistema degli altri insetti

Le azioni anti-zanzara a Noventa Vicentina sono già in atto dal Comune dal mese di aprile.

Come ogni anno, infatti, ad aprile è iniziata la campagna per la lotta alla diffusione delle zanzare. I trattamenti sono mirati al contenimento della proliferazione di questi fastidiosi insetti, mediante interventi preventivi e periodici ad azione antilarvale, nei fossati, nei tombini e nelle caditoie presenti nel territorio comunale. I” trattamenti ad azione antilarvale -precisa il sindaco Mattia Veronese – sono effettuati da una ditta specializzata e sono interventi mirati ad eliminare solo una certa categoria di insetti, senza compromettere l’ambiente e il suo delicato biosistema legato alle api, alle farfalle e gli altri insetti impollinatori, fondamentali per l’uomo e per il pianeta. La disinfestazione adulticida è infatti vietata, se non in caso di gravi e comprovate necessità, perché mette a rischio l’intero ecosistema ambientale”.

Di seguito le prossime date in cui, condizioni metereologiche permettendo, verranno effettuati i trattamenti ad azione antilarvale nel territorio comunale:

Mese Giorni GIUGNO 6 – 7 – 27 – 28 LUGLIO 20 – 21 AGOSTO 10 – 11 – 29 – 30 SETTEMBRE 19 – 20

“La lotta preventiva per essere efficace deve coinvolgere tutti – dice ancora Veronese – per cui invitiamo la cittadinanza a contribuire attivamente, adottando i seguenti accorgimenti, per contrastare la proliferazione delle zanzare:

svuotare i contenitori sul terreno (mai nelle caditoie) e sistemarli in modo da evitare che vi si accumuli l'acqua, oppure, chiuderli con una rete zanzariera o un coperchio;

introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, come i pesci rossi;

al cimitero, introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti; oppure utilizzare vasi di rame non trattati con vernici antiossidanti;

curare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, onde evitare raccolte d’acqua stagnanti;

tenere le aree pulite da materiali che possano favorire il ristagno d'acqua, eliminare erbacce e sterpaglie, inoltre, consigliamo di ricorrere alle piante antizanzare che hanno un aroma piacevole per noi ma in grado di infastidire e scacciare gli insetti.;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tecnico comunale”.