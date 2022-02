A Noventa Vicentina i pacchi alimentari di Coldiretti Vicenza

Da alcune settimane sono stati consegnati alcuni pacchi alimentari da parte di Coldiretti Vicenza ai Servizi sociali e associazioni caritatevoli per famiglie e persone in difficoltà. La consegna è avvenuta anche a Noventa Vicentina per il tramite degli Uffici comunali preposti. Tutti i prodotti consegnati sono alimenti di prima necessità, a lunga conservazione e provenienti dalle aziende agricole del territorio. “Ringraziamo la sezione Coldiretti locale – commenta il sindaco Mattia Veronese – per la solidarietà che sempre dimostra verso le fasce più deboli”. (Nella foto il momento di consegna con il delegato giovani Coldiretti Vicenza, Marco Buratti)