A Lonigo torna “Cavalli in Villa”

Si apre il sipario il 29 e 30 aprile prossimi sul secondo anno di “Cavalli in Villa”, evento unico in Italia che porta gli sport equestri all’interno di alcune delle più prestigiose dimore storiche del Veneto: un inedito contenitore che unisce l’eccellenza della storia e dell’arte del nostro Paese al territorio, grazie a un animale che ne è perfetto emblema, il cavallo, eletto ad alfiere della cultura.

“Cavalli in Villa” debutta a Lonigo presso il Parco Ippodromo con la prima tappa 2023, portando il nobile animale oltre gli steccati dei propri circuiti, vicino al grande pubblico e al centro di memorabili eventi gratuiti e aperti al pubblico.

“Cavalli in Villa”, infatti, è il primo evento in Italia che porta gli sport equestri all’interno delle più belle dimore storiche del Veneto. Presenti alle otto tappe 2023 Vittorio Sgarbi, patron del progetto, e Katia Ricciarelli, madrina dell’iniziativa. E sarà proprio Sgarbi, mercoledì 26 aprile, a inaugurare la kermesse, presentando il suo libro “Roma”, in una serata speciale presso il teatro Comunale. Sabato e domenica, al Parco Ippodromo, dalle 9 alle 19 si terranno i concorsi ippico di salto ad ostacoli, gare di volteggio, horseball, ponyadi, para dressage, teatro equestre. Sempre attivo, nella due giorni “in sella” anche il Villaggio del Bambino, tra pony, battesimi in sella e attività motorie varie. Sabato ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in un tour con le e-bike con partenza alle 14 e alle 16. L’evento itinerante “Cavalli in Villa” – promosso da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nazionale e FISE Veneto, con il supporto dell’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete) e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, Provincia di Padova e di Vicenza oltre che di tutti i Comuni coinvolti – aiuterà concretamente Lions Club Vicenza La Rotonda su un progetto legato all’autismo, attraverso la produzione e vendita di acquerelli, che saranno realizzati dal vivo ad ogni tappa da diversi artisti, con al centro il cavallo e la relazione con l’essere umano. Sostenere concretamente l’inclusività e un altro importante valore dell’evento che, in questa edizione, ospita l’associazione “Cuore Oltre l’Ostacolo” i cui atleti paralimpici, in sella ai loro cavalli, metteranno in scena impeccabili riprese di paradressage.

Qui il programma dettagliato della prima tappa al via presso Parco dell’Ippodromo e il centro di Lonigo e di quelle successive https://www.cavalliinvilla.it.