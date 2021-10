A LONIGO PARTITI I LAVORI PER LA ROTATORIA DI VIA TURATI

Il Comune di Lonigo continua con le opere utili a sviluppare sicurezza e fluidità sulle strade del territorio: sono infatti partiti in questi giorni i lavori della rotatoria di Via Turati. Il progetto esecutivo è a firma dello studio Segei. “L’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Andrea Castiello – serve a sistemare definitivamente l’incrocio di via Turati, riducendo la velocità nella circonvallazione sud, mettendo in sicurezza sia l’accesso alla zona industriale che al quartiere e alla zona sud di Lonigo di via Turati e Bagnolo, migliorando l’accesso e la sicurezza dell’area di via Santa Marina”. La rotatoria è finanziata dal comune di Lonigo con l’approvazione del bilancio di marzo per 490 mila euro e dalla Regione del Veneto per 220 mila euro. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione: “Particolare attenzione è stata prestata alla ciclabilità e ai pedoni – continua Castiello – la rotatoria è infatti provvista di ciclabile e marciapiede pedonale, che permettono l’attraversamento in sicurezza della strada. È stata inoltre predisposta la riconnessione con il quartiere, tramite un collegamento protetto e secondario anche alla zona industriale”. La rotatoria prevede la messa in collegamento, in sicurezza, dell’area con Salgarelle e Santa Marina per consentire le attività di corsa e passeggio all’aria aperta in uno dei percorsi pianeggianti più belli del territorio. L’interno della rotatoria sarà a verde: “Magari un moraro: come amministrazione abbiamo pensato a quale essenza arborea possa rappresentare al meglio quest’area – conclude Castiello – un’area che nasce in un contesto agricolo dove la cultura rurale ha la predominanza, l’identità e la laboriosità di questo territorio sono palpabili: ecco quindi il moraro, che più di tante altre essenze ha contribuito alla sopravvivenza e all’economia dei nostri territori”.