A fuoco mezzo in un cantiere del Vicentino

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ca’ Magra a Zugliano per l’incendio di una pala meccanica all’interno di un cantiere che produce cippato di legno. I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento con la schiuma la pala meccanica andata gravemente danneggiata e il materiale di legno in lavorazione coinvolto. Successivamente si è provveduto alla bonifica del cippato e al completo raffreddamento del mezzo. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.