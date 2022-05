A Chiampo una speciale anteprima della Durona Trail: sabato l’Outdoor Test Day

L’ evento è rivolto a tutti gli appassionati di Outdoor, di Trail Running e di Camminate e Nordic Walking. A questo evento saranno presenti i migliori Brand del mondo Trail e Walking con Scarpe e Accessori da Provare come Altra Running-Brooks-Saucony-Salomon-Gabel-Polar-Topo Athletic-Bootdoc.

Verranno segnati 3 tipologie di percorsi: -5km 290D+ -4,5km 200D+ -11km 650D+ da poter percorrere più volte testando più materiali.

Per chi fosse interessato nell organizzare un evento all interno di “Outdoor Test Day” sarà possibile contattando Gianmarco (3488073319).

Perché è importante partecipare?

Le aziende hanno bisogno di Voi, per capire le vostre esigenze e migliorare i loro prodotti. Al termine del test ogni partecipante potrà compilare un modulo di Recensione del prodotto testato, portando così la loro esperienza e feedback.

Perché Chiampo?

La Valle del Chiampo ospiterà il 4 Giugno la 6^ edizione del “Durona Trail” 60km 3400D+, questa sarà l’ occasione per camminare nei sentieri dei Grandi! Perché Chiampo? Perché con le colline a facile portata risulta ottimo come luogo per i test Outdoor.

L’EVENTO E’ GRATUITO

Programma Apertura Zona Expo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Iscrizione tramite Eventbrite, sul posto il giorno dell evento o da Zecchin Sport a Chiampo (VI)

