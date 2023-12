A Chiampo nuove luci per le scuole medie

Nuove luci per le scuole medie

Sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno per tutte le vacanze natalizie i lavori di sostituzione di tutti i punti luce delle scuole medie ‘Silvio Negro’ di Chiampo. Verranno sostituite 280 lampade che da alogene diventeranno a led di ultima generazione. Un led che permetterò dotato di sensore in grado di regolare le loro intensità in base all’illuminazione naturale presente. L’operazione oltre che a migliorare comporterà anche un risparmio energetico per uno degli edifici più energivori per il Comune di Chiampo, date le dimensioni estese.

I lavori si protrarranno fino alla seconda settimana di gennaio, cercando di recare il minimo disagio possibile per l’attività scolastica. L’importo dei lavori è di 70 mila euro ottenuti con il PNRR.