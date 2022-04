A Chiampo domenica riapre il Museo Menin dei Frati Minori

Domenica pomeriggio alle 15 nelle vicinanze delle Grotta di Lourdes dei Frati Minori di Chiampo verrà riaperto il Museo Padre Aurelio Menin, chiuso da circa un anno, e verrà aperto il nuovo negozio dedicato. Il Museo fu inaugurato nel 1972 dal suo appassionato e benemerito fondatore, Padre Aurelio Menin, francescano, ed è a lui dedicato. Situato all’interno dell’edificio innalzato dietro la Grotta di Lourdes del Beato Claudio, è da sempre un punto di riferimento per tutti gli appassionati, grandi e piccini, soprattutto di paleontologia e paletnologia. Oggi contiene un prezioso patrimonio culturale, distribuito in 11 sezioni scientifiche e ha al suo interno anche un negozio dedicato. I nuovi orari di apertura di Museo e negozio sono: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il museo, curato da Scatola Cultura Cooperativa Sociale, propone visite guidate rivolte a gruppi di minimo 20 persone. Inoltre, per le scuole vengono organizzati percorsi interattivi e laboratori didattici nella nuova aula didattica che verrà inaugurata anch’essa domenica.