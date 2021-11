A Bassano entra in vigore l’obbligo di mascherina per i mercati nel periodo natalizio

Obbligo di mascherina per accedere ai mercati settimanali e ai mercatini di Natale durante tutto il periodo delle festività. È questa l’ordinanza a cui sta lavorando Il sindaco Elena Pavan. Un provvedimento che potrebbe entrare in vigore entro la fine di questa settimana.

“Siamo in attesa di indicazioni a livello nazionale o regionale”, ha spiegato il sindaco Pavan. “Dato l’esito della Conferenza Stato – Regioni di ieri sera, ci aspettiamo infatti a breve dei provvedimenti.

Se in giornata non dovesse arrivare nulla, però, siamo pronti a emanare un’Ordinanza comunale che entri da subito in vigore, in modo che già da giovedì, giorno di mercato, Bassano sia coperta”.