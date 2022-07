47enne vicentino muore in Croazia

Un uomo di 47 anni, Diego Dal Zotto, di Thiene (per gli amici ‘Cimba’) è morto stroncato da un malore mentre si trovava in Croazia in barca a vela nell’isola di Lussino nella notte tra martedì e mercoledì. Dal Zotto era con quattro amici ed ha avvertito un malore. Sul posto sono stati chiamati i soccorritori che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Dal Zotto si occupava di logistica e trasporti alla Burgo Group di Altavilla. Qualche anno fa il fratello Mirko è morto in un incidente. Il gruppo era stato nell’isola di Susak. Secondo i compagni di viaggio, alle 23 aveva riferito di non sentirsi bene. Gli amici lo hanno fatto distendere su un divano, ma Diego ha perso poi conoscenza e sono scattati i soccorsi, inutili.