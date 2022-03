Oggi nel primo pomeriggio una ragazza di 17 anni di Albettone è stata investita da un’auto guidata da un 19enne del posto. La ragazza stava camminando con la madre e percorreva via Forni ed è stata centrata dall’auto per cause ancora in fase di accertamento. Intervenuto l’elisoccorso, è stata portata al San Bortolo di Vicenza in rianimazione.