ZUGLIANO – Disturbatori al parco, minorenni multati

A seguito di reiterate segnalazioni da parte della cittadinanza che lamentava che il parco di via Marconi di Zugliano fosse spesso “ostaggio” del comportamento irriguardoso da parte di giovani, l’Amministrazione di Zugliano apponeva nell’area verde una chiara cartellonistica per evidenziare ai fruitori del parco i comportamenti vietati, al fine di tentare di prevenire infrazioni e di garantire “I DIRITTI DEI BAMBINI”.

Ciò nonostante, alle ore 17:30 di sabato 16 giugno una pattuglia della polizia locale nordest vicentino, incaricata di controllo al parco di via Marconi di Zugliano, trovava sul posto n. 4 giovani, dei quali due minorenni (17enni), tutti residenti in altri comuni. I due maggiorenni stavano consumando bevande alcoliche, mentre i due minorenni stavano fumando, il tutto nonostante il divieto. Per tale motivo tutti i giovani venivano sanzionati ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana di Zugliano, e dovranno pagare la somma di € 50,00 ciascuno.

“Ringrazio la Polizia Locale per l’importante intervento” dichiara Sandro Maculan, sindaco di Zugliano. “Penso sia pedagogico ricordare le regole di utilizzo del parco. Per questo chiedo anche la collaborazione di tutti i cittadini. Il parco “Diritti dei bambini” deve diventare sempre più uno spazio fruibile da tutti, in particolare per le famiglie con bambini. Se gruppi di giovani vogliono frequentarlo lo facciano nel pieno rispetto delle regole”.